В Люберцах строят воспитательно-образовательный комплекс в ЖК «Легенда Коренево»

Застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» реализует проект воспитательно-образовательного комплекса в ЖК «Легенда Коренево». На объекте завершена обратная засыпка пазух котлована — степень готовности составляет 97%. Продолжается бетонирование монолитных конструкций второго этажа, полностью сформированы стены и пилоны, завершается устройство плит перекрытия. Монтаж внутренних лестничных маршей выполнен наполовину.

Комплекс будет включать школу на 500 мест и детский сад на 120 мест. Учебные кабинеты оснастят интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами. В здании предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, а также просторный вестибюль с турникетами и зонами отдыха. Библиотека займет два этажа, спортивный комплекс будет включать игровой зал, спортплощадки и зону для зрителей. Актовый зал предназначен для массовых мероприятий, предусмотрены мастерские и художественные студии.

ЖК «Легенда Коренево» строится в поселке Красково рядом с Егорьевским шоссе. На первых этажах зданий разместят коммерческие помещения, досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. Проект предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянку на более чем 600 машиномест. В Подмосковье застройщики продолжают возводить комфортные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2 500 мест.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.