В Люберцах строят школу и детсад в ЖК «Легенда Коренево»

Воспитательно-образовательный комплекс возводят на территории ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы. В него войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников. Строительство ведет ООО СЗ «Коренево Девелопмент», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На третьем этаже здания завершены монолитные работы по большинству стен, колонн и плит покрытия. Внутренние лестницы готовы на 80%. Работы ведутся в плановом режиме.

В учебных классах установят интерактивные доски и современную мебель, предусмотрены большие окна. В школе разместят лаборатории, музыкальные кабинеты и зоны для проектной деятельности.

Вестибюль оборудуют турникетами и зонами отдыха, навигацию по зданию сделают удобной для учеников и педагогов. Библиотека займет два этажа, в ней создадут читальные залы и рабочие места. Также появятся спортивный блок с игровым залом и зрительской зоной, актовый зал для массовых мероприятий, мастерские и художественные студии.

ЖК «Легенда Коренево» расположен вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. Проектом предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка более чем на 600 машино-мест. Социальная инфраструктура в жилых комплексах Подмосковья создается в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.