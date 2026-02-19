В Люберцах строят образовательный комплекс на 1 700 мест

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1,5 тыс. мест и детским садом на 200 мест. Открытие центра запланировано на 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект возводят на улице Гоголя, вблизи дома № 8. В настоящее время строители выполняют армирование стен и колонн шестого блока, бетонирование плиты перекрытия восьмого блока, а также ведут кирпичную кладку наружных стен.

В составе комплекса предусмотрены современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.