В Люберцах школу в ЖК «Новые Островцы» откроют в 2026 году

Школу на 1 100 мест в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах планируют открыть 1 сентября 2026 года — на год раньше контрактного срока. Ход строительства 5 марта проверил глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжается строительство новой школы на 1100 учеников. Объект возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас на площадке ведут фасадные и кровельные работы, прокладывают наружные инженерные сети.

«Подрядчик активно ведет фасадные и кровельные работы, прокладывает наружные инженерные сети. Самое главное — строители уже приступили к чистовой отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем», — отметил Владимир Волков.

Школа разместится в современном трехэтажном здании, соответствующем актуальным требованиям к образовательной среде. Проект предусматривает учебные кабинеты, спортивные и творческие пространства, а также рекреационные зоны для отдыха. По контракту объект должны ввести в эксплуатацию в 2027 году, однако подрядчик идет с опережением графика и планирует открыть школу 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.