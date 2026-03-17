В Люберцах продолжают капремонт детсада школы №26

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №26 продолжается в городском округе Люберцы на улице Коммунистической. В здании 1968 года постройки обновляют фасад, внутренние помещения и инженерные системы в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт ведется в дошкольном отделении школы №26 по адресу: улица Коммунистическая, дом 12А. Здание обновляют по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время подрядная организация выполняет кирпичную кладку перегородок, осуществляет оштукатуривание стен, ведет подготовку пола к устройству стяжек, а также монтаж подсистемы вентилируемого фасада», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В ходе комплексного ремонта в помещениях приведут в порядок стены и напольные покрытия, обновят системы освещения. Особое внимание уделят модернизации пищеблока и прокладке современных инженерных коммуникаций.

После завершения строительно-монтажных работ учреждение оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием.

При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева капитальные ремонты также идут в дошкольном отделении лицея №3 на улице Ленина в Дзержинском и в детской школе искусств №3 в поселке ВУГИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.