В Люберцах начали отделку школы в ЖК «Новые Островцы»

Строители приступили к внутренней отделке школы на 1 100 мест в ЖК «Новые Островцы» в городском округе Люберцы. Объект возводят по госпрограмме Московской области, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В жилом комплексе «Новые Островцы» продолжается строительство образовательного комплекса на 1100 учеников. Проект реализуют в рамках государственной программы региона в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На площадке завершают фасадные работы, прокладывают наружные сети, ведут отделку помещений, монтаж внутренних инженерных систем и кровельные работы. Общая строительная готовность превышает 60%. В работах задействованы 60 человек и пять единиц техники.

«В здании разместятся блок начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей школы на 700 мест», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В комплексе предусмотрены 54 универсальных и специализированных учебных класса, помещения для творчества и спорта. Завершить строительство планируют в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.