В Ликино-Дулеве завершают капремонт спортшколы «Феникс»
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Капитальный ремонт спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве планируют завершить в конце 2026 года. Строительная готовность объекта превышает 86%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В спортивной школе «Феникс» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа практически завершили отделочные работы. На объекте проложили кабельные несущие системы, обновили фасады, выполнили витражное остекление и установили окна.
Рядом со спортшколой прокладывают наружные сети и благоустраивают территорию. В ближайшее время начнется поставка спортивного инвентаря: бросковых колец, рингов, боксерских груш и другого оборудования для тренировок и соревнований.
«Прекрасно понимаю, как ждут открытия спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве ее воспитанники и тренеры. Осталось совсем чуть-чуть», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.
Строительная готовность объекта составляет более 86%. Ежедневно на площадке работают около 60 человек. Завершить ремонт планируют в конце 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.