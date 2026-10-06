В Ликино-Дулеве завершают капремонт спортшколы «Феникс»

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Капитальный ремонт спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве планируют завершить в конце 2026 года. Строительная готовность объекта превышает 86%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спортивной школе «Феникс» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа практически завершили отделочные работы. На объекте проложили кабельные несущие системы, обновили фасады, выполнили витражное остекление и установили окна.

Рядом со спортшколой прокладывают наружные сети и благоустраивают территорию. В ближайшее время начнется поставка спортивного инвентаря: бросковых колец, рингов, боксерских груш и другого оборудования для тренировок и соревнований.

«Прекрасно понимаю, как ждут открытия спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве ее воспитанники и тренеры. Осталось совсем чуть-чуть», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Строительная готовность объекта составляет более 86%. Ежедневно на площадке работают около 60 человек. Завершить ремонт планируют в конце 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.