В Ликино-Дулеве завершают капремонт спортивного корпуса школы «Феникс»

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Капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 школы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве близится к завершению. Готовность объекта приближается к 89%, открытие запланировано на январь 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс» на улице Калинина. Он включает здания спортзала и бассейна общей площадью более 4,8 тыс. кв. м. Строительная готовность объекта приближается к 89%.

Ремонт ведется в рамках государственной программы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«На площадке ежедневно трудятся более 60 строителей, задействованы 2 единицы техники. В двух зданиях спорткомплекса начались пусконаладочные работы, ведется монтаж слаботочных систем (оконечные приборы), электромонтажные работы, отделка помещений. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — сообщила пресс-служба ведомства.

Спортзал построили в 1969 году, бассейн — в 1985-м. После ремонта комплекс станет современным многофункциональным центром для занятий физической культурой и плаванием. В обновленном спортзале появится просторный игровой зал с оборудованием для тренировок и соревнований.

Открытие спорткомплекса намечено на январь 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.