В Ликино-Дулеве выполнили 53% монолитных работ для нового корпуса лицея

Строители выполнили 53% монолитных работ при возведении корпуса лицея на 550 мест в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа. Здание планируют открыть 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ликино-Дулеве на улице Степана Морозкина строят трехэтажный корпус лицея на 550 мест. Сейчас на объекте ведут монолитные и общестроительные работы. Монолитные работы выполнены на 53%. Площадь здания составит 6510 кв. м.

В корпусе разместят блок начальной школы на 400 мест с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы на 150 мест, спортзал и столовую на 250 мест. Новый корпус соединят с основным зданием теплым переходом на уровне второго этажа.

Строительство финансируют из бюджета по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети». Открытие корпуса запланировано на 1 сентября 2027 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.