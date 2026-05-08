В Ленинском округе завершают строительство школы на 1 150 мест

Строительство общеобразовательной школы на 1 150 учеников завершается в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском городском округе Подмосковья. В здании идут финальные отделочные работы, установка мебели и благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение возводит ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Это вторая школа на территории жилого района «Южная Битца». Трехэтажное здание площадью около 13 тыс. кв. метров расположено на Южном бульваре между корпусами № 7 и 11.

В помещениях завершены основные отделочные работы. Специалисты проводят уборку, настраивают инженерные системы и устанавливают мебель. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории.

В школе предусмотрены учебные классы, лаборантские и универсальные кабинеты для младших и старших классов, спортивные залы, столовая и актовый зал. Архитектурное решение выполнено в общей концепции ЖК: фасад оформлен в бежевых, оливковых и серых тонах, входная группа украшена декоративными элементами.

ЖК «Южная Битца» расположен в 3 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект включает 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлинику. На сегодняшний день здесь построены 11 домов, поликлиника, три детских сада и одна школа, создана улично-дорожная сеть и оборудованы игровые и спортивные площадки.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территорий возводят за счет внебюджетных источников финансирования.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.