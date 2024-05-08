В Ленинском округе построят здание подстанции скорой медпомощи на 5 бригад

В Ленинском округе планируют построить здание подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в смену, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Здание подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в смену ГУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» по адресу: Ленинский округ, р. п. Дрожжино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение

о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в смену по адресу: Ленинский округ, р. п. Дрожжино».

Выполнения работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.