В Ленинском округе Подмосковья строят детсад на 200 мест

Строительство детского сада на 200 мест продолжается в Видном Ленинского округа на улице Гаевского. Работы ведут в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств, завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый детский сад рассчитан на девять групп. В каждой групповой комнате предусмотрены игровые и спальные зоны. В здании также оборудуют многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

Площадь трехэтажного здания превысит 4 тыс. кв. м. Сейчас на объекте выполняют монолитные и общестроительные работы.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Срок выполнения работ по контракту — 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.