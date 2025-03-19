В Ленинском округе на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 10 по 14 марта в Московской области проведено 110 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 12 соток для индивидуального жилищного строительства в деревне Сапроново Ленинского округа. В аукционе приняли участие 19 претендентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Стартовая цена составляла 644 118,14 рублей в год. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился почти в 33 раза и составил 21 146 394,08 рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.