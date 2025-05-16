сегодня в 16:09

В Ленинском объявлен конкурс на разработку проекта строительства сетей водоснабжения

Объявлен конкурс в электронной форме на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по строительству централизованных инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем поселке Дрожжино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по строительству централизованных инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения в р. п. Дрожжино Ленинского городского округа. Ориентировочная протяженность сети — 2.2 км (будет определена проектом).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Ленинского городского округа.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.