В Краснознаменске продолжается строительство образовательного комплекса на 770 мест

Строительство образовательного комплекса на улице Связистов в Краснознаменске завершено на 55 процентов. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте задействовано 90 рабочих и 3 единицы техники. В настоящее время завершено устройство монолитного каркаса здания, ведется монтаж инженерных сетей, фасадные работы и установка внутренних перегородок.

Образовательный комплекс площадью более 14,3 тысячи квадратных метров рассчитан на 770 мест. В здании разместятся школа на 550 мест и детский сад на 220 мест. Корпус разделен на блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение.

Для учеников с первого по восьмой класс предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, для старшеклассников — помещения предпрофессиональной подготовки. В школе оборудуют актовый зал, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также столовую.

Детский сад рассчитан на 10 групп и включает групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла.

Все помещения оснастят современным учебным оборудованием. На прилегающей территории создадут спортивные и игровые площадки, а также благоустроят зоны отдыха для детей и взрослых.

Открытие образовательного центра запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября следующего года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.