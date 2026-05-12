В Красногорске строят новый корпус поликлиники в Нахабино

Новый пятиэтажный корпус ГБУЗ МО «Красногорская больница» рассчитан на 550 посещений в смену. Общая площадь здания составит 7,6 тыс. кв. м. Сейчас на строительной площадке задействованы 40 монолитчиков и четыре единицы техники. Специалисты выполняют армирование и бетонирование конструкций на уровне четвертого этажа, параллельно ведется устройство внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.