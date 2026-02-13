сегодня в 15:24

В Красногорске создадут более 11 тысяч кв. м досуговой инфраструктуры в ЖК «Станиславский»

В городском округе Красногорск компания «ОМ Девелопмент» строит жилой комплекс «Станиславский», где появится более 11 700 кв. м инфраструктуры для досуга, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Станиславский» в Красногорске оборудуют свыше 11 700 кв. м инфраструктуры для досуга жителей. Проект предусматривает зоны для мероприятий, уличный кинотеатр, спортивные площадки, детские игровые зоны и велнес-центр с бассейном.

Более 10 тысяч квадратных метров отведут под зоны отдыха, спорта и детские площадки. Внутренняя инфраструктура комплекса включает пять закрытых корпусов, две дошкольные организации и школу. Строительство первой очереди комплекса активно ведется.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территории строят за счет внебюджетных средств такие компании, как ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.