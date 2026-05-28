В Красногорске расширят гимназию №7 до 1,5 тыс учеников

Гимназия №7 имени Д. П. Яковлева в городском округе Красногорск сможет принять до 1,5 тыс. учеников после строительства пристройки на 975 мест. Работы стартовали в 2025 году, готовность объекта составляет 12%, завершить проект планируют в конце 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Пристройку к гимназии возводят с 2025 года. Инспекторы Главгосстройнадзора в ходе плановой проверки зафиксировали 12% общей строительной готовности. Четырехэтажный корпус площадью более 13 тыс. квадратных метров будет соответствовать современным стандартам обучения.

В новом здании оборудуют учебные кабинеты, на первом этаже разместят столовую и пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, кабинет психолого-социального педагога и процедурно-прививочный кабинет. Также предусмотрен актовый зал с подсобными помещениями.

Параллельно реконструируют существующее здание школы. В нем обновят фасады, заменят окна и двери, отремонтируют входные группы и кровлю. Полностью завершить работы по проекту планируется в конце 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.