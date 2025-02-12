В Красногорске приступили к фасадным работам детской музыкальной школы

На улице Вокзальная в Красногорске продолжается капитальный ремонт детской музыкальной школы им. А. А. Наседкина. Строители приступили к фасадным работам, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«На площадке задействовано 27 рабочих и 3 единицы техники. На 1 этаже ведется демонтаж системы отопления, прокладка кабеля слаботочных систем. На 2 этаже ведется монтаж кабельных лотков, оштукатуривание стен, монтаж оконных блоков. На 3 этаже ведется прокладка кабеля слаботочных систем, базовая шпаклевка стен, монтаж оконных блоков, системы вентиляции. Подрядчик приступил к работам на фасаде здания школы», — уточняется в сообщении.

Общая стройготовность по всем видам работ составляет 20%.

Общая площадь здания 3 880 кв. метров.

В ходе ремонта будет модернизирована вся инфраструктура школы: замепнены все инженерные системы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведены кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, внутренняя отделка помещений. В школу поставят новую мебель и учебное оборудование.

В школе обучается свыше 800 детей по различным направлениям.

Завершить работы планируется к началу нового учебного года.

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По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.