В Красногорске Подмосковья школу на 1100 мест построили на 47%

Строительная готовность новой школы в Красногорске достигла 47%. Проверку провели инспекторы регионального надзорного ведомства, завершить работы планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы зафиксировали, что строители полностью завершили возведение подземной части здания. Надземная часть выполнена наполовину. Общая площадь четырехэтажной школы превысит 17 тыс. кв. м. Сдать объект планируется до конца 2026 года.

В школе откроют универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, пищеблок полного цикла и актовый зал на 400 мест. Также предусмотрены библиотечно-информационный центр, центр детских инициатив и арт-мастерские для внеурочных занятий.

Территорию благоустроят и оборудуют спортивную зону. Здесь появятся поле для мини-футбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, 200-метровая беговая дорожка, полоса препятствий, секторы для прыжков в длину и высоту, а также две универсальные спортплощадки для детей разного возраста.

Новая школа обеспечит учебными местами жителей ЖК «Квартал Строгино», который строится под надзором ведомства.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.