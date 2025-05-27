В Красноармейске оценили ход капитального ремонта исторического здания

Уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга совместно с представителями совета депутатов округа обсудили с подрядчиком ход капитального ремонта исторического здания на улице Свердлова, 2, в Красноармейске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дом был построен в конце ХIX века и объединял три казармы — Андреевскую, Владимирскую и Ивановскую, где жили тысячи рабочих Вознесенской мануфактуры. Сейчас все строения образуют исторический комплекс. Специалистам предстоит отремонтировать кирпичный фасад, крышу и заменить перекрытия.

На сегодняшний день уже демонтирована часть старой кровли, на ее место произведена укладка новой. Специалисты выполнили монтаж парогидроизоляции, новой обрешетки, новой стропильной системы и покрытия. Проведены масштабные работы по укреплению фундамента объекта. По фасаду восстанавливается кирпичная кладка простенков под окнами и кладка стен, ремонтируются и штукатурятся карнизы из кирпича и наличники.

Параллельно стены фасада очищают от пыли и грязи. Предстоит замена дверей и окон на деревянные стеклопакеты, а также восстановление цвета здания.

Полностью реконструкцию планируют завершить в ноябре 2025 года. За соблюдением строительных норм и правил наблюдают эксперты строительного контроля региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.