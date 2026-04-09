В Красноармейске на 25% завершили ремонт центра образования № 1

Капитальный ремонт центра образования № 1 продолжается в Красноармейске Пушкинского округа на улице Академика Янгеля. Строительная готовность объекта составляет 25%, завершены демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по адресу: улица Академика Янгеля, дом 31. Подрядчик полностью завершил демонтаж и приступил к фасадным и внутренним работам. Специалисты монтируют окна и инженерные системы, выполняют отделку помещений.

В ходе капитального ремонта в здании обновят кровлю, утеплят и приведут в порядок фасад и входную группу. Также заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Проект предусматривает закупку новой мебели и оборудования для учебных классов, а также благоустройство прилегающей территории.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленное здание центра образования планируют открыть 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.