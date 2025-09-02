В Королеве по обращению жителей снесли аварийное здание гаража

В подмосковном городе Королев в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного самовольного строительства, а также аварийных зданий был ликвидирован полуразрушенный гаражный бокс. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный кирпичный гараж, расположенный вблизи стадиона «Вымпел» на пересечении улиц Чайковского и Пионерской, продолжительное время не использовался по назначению и находился в полуразрушенном состоянии. Выявление данного объекта было осуществлено на основании сообщения граждан, проживающих в близлежащих жилых домах. Через портал «Добродел» поступило обращение о необходимости сноса безхозной постройки и приведения в надлежащее состояние прилегающей территории. Объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован силами администрации городского округа Королев в прошлом месяце.

В настоящее время участок свободен от аварийной постройки и расчищен от строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется выполнить благоустройство с обустройством газона.

Всего на территории городского округа Королев было выявлено 97 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 54 проблемных объекта, что составляет 56% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.