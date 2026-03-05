В Королеве начали отделку школы №13 после капремонта

Капитальный ремонт школы №13 продолжается на улице Терешковой в Королеве Подмосковья. Подрядчики приступили к отделочным и общестроительным работам, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в здании 1964 года постройки по адресу: улица Терешковой, 7. Сейчас специалисты ведут демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные работы.

Обновление проводят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь здания составляет 4 286,6 кв. м.

В школе запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей, а также внутренняя отделка помещений. Кроме того, учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием. Здание рассчитано на 550 учеников.

После модернизации школа станет современным и безопасным образовательным пространством. Открытие обновленного учреждения намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.