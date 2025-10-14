В Коми подписали концессию на строительство мусорного комплекса в Ухте

В Республике Коми подписано концессионное соглашение о возведении и эксплуатации комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ухте. Это уже второй объект в регионе, который будет построен по ускоренной процедуре без проведения конкурса, согласно распоряжению Правительства № 649-р. Содействие в подготовке необходимых документов оказали эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Республика Коми демонстрирует системный подход к реализации концессионных проектов. Объем инвестиций в данный проект составляет около полутора миллиардов рублей. В результате в регионе должен появиться комплекс мощностью сортировки 45 тысяч тонн отходов в год», — отметила генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.

Кроме сортировочных мощностей, в структуру комплекса войдет полигон вместимостью 40 тысяч тонн в год. Реализацией проекта займется ООО «Экологический оператор Коми».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года в Российской Федерации начался новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.



