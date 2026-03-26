В Коломне снесут аварийную постройку на Колхозной улице

Демонтаж полуразрушенного нежилого здания начался на улице Колхозной в Коломне. Работы планируют завершить до конца первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одноэтажное блочное здание площадью около 300 квадратных метров построили в конце 1970-х годов. Ранее его использовали для хозяйственных нужд, однако в последние годы строение не эксплуатировалось. Основные элементы конструкций практически полностью разрушились.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.