В Коломне построят новый корпус ЖК «Донской» и детсад

Продажи квартир открыты в жилом комплексе «Донской» в Коломне. Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей. ⁠

В настоящий момент на объекте ведется комплекс работ подготовительного этапа. Будущий многоквартирный дом будет 18-этажным и вместит 128 квартир площадью от 36 до 100 квадратных метров. В подъезде проектом предусмотрены грузовой и пассажирский лифты. Входную группу оснастят пандусом, а прилегающую территорию понижающими площадками. На придомовой территории предусмотрены детская и спортивная площадки, а также парковочные места для 69 авто и гостевая парковка на 26 машино-мест.

Согласно проекту, ввести в эксплуатацию новый корпус планируется во втором квартале 2026 года.

В проект ЖК входят корпуса со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями. Четыре корпуса уже введены в эксплуатацию, два планируются к строительству. В 2022 году ввели в эксплуатацию школу на 825 мест для жителей микрорайона. Застройщик также планирует построить детский сад на 140 мест.

Закрытая территория комплекса предусматривает круглосуточную охрану с видеонаблюдением. В инфраструктуру «Донского» также входят: школа, детский сад, детские развивающие клубы и площадки, салоны красоты, супермаркеты, медицинские центры, кафе и спортивные учреждения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.