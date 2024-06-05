В Коломне построят новую криогенную газозаправочную станцию
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство модульной криогенной газозаправочной станции № 1/50, возводимой в деревне Санино городского округа Коломна. Строительная готовность достигла 60%, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка диспетчерского помещения, подключение оборудования и благоустройство территории.
Площадь здания составляет 600 квадратных метров, в резервуаре объемом 60 кубических метров будут хранить сжиженный природный газ (СПГ).
Заправочную станцию также оснастят дизель-генераторной установкой, молниеотводами и противопожарным оборудованием. На территории также будет пожарный щит с комплектом, ящик с песком и контейнер для замазученных отходов. Планируемый штат сотрудников — 10 человек.
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По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.