В Коломне построят новую криогенную газозаправочную станцию

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В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка диспетчерского помещения, подключение оборудования и благоустройство территории.

Площадь здания составляет 600 квадратных метров, в резервуаре объемом 60 кубических метров будут хранить сжиженный природный газ (СПГ).

Заправочную станцию также оснастят дизель-генераторной установкой, молниеотводами и противопожарным оборудованием. На территории также будет пожарный щит с комплектом, ящик с песком и контейнер для замазученных отходов. Планируемый штат сотрудников — 10 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.