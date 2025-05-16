В Коломне объявлен конкурс на ремонт амбулатории

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту здания амбулатории ГБУЗ МО «Коломенская больница» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Коломенская больница». В рамках проведения закупки планируется отремонтировать здание Карасевской амбулатории, расположенное по адресу: Московская область, г. о. Коломна, поселок Лесной, ул. Советская, д. 10. Будет произведена замена окон и дверей, напольных покрытий, облицовка стен, окраска фасадов и пр.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.