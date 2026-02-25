В Коломне к сентябрю 2026 года отремонтируют школу №14

Капитальный ремонт учебного корпуса школы № 14 продолжается на улице Зайцева в Коломне. Обновленное здание планируют открыть в сентябре 2026 года. Работы проходят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в здании площадью 2 168 квадратных метров. Сейчас на объекте задействованы более 20 человек, которые выполняют демонтажные, общестроительные и отделочные работы.

В ходе капитального ремонта обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также благоустроят прилегающую территорию и оснастят школу новой мебелью и оборудованием. Открытие обновленного корпуса намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.