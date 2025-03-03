В Коломне демонтируют более 90 нестационарных торговых павильонов в 2025 году

Еще один устаревший торговый павильон, который портил внешний облик города, начали сносить в Коломне. На улице Ленина возле дома 53А идут работы по демонтажу неработающего киоска, совмещенного с автобусной остановкой.

Таких павильонов в нашем округе немало. За первые два месяца этого года в городе уже демонтировали 17 объектов.

«В первую очередь мы начинаем с остановочных павильонов, потому что они стоят на первой линии от проезжей части и существенно влияют на внешний облик города. Дальше перейдем к улице Октябрьской революции, так как это центральная улица, и хочется, чтобы она уже свободно «вздохнула». Затем уже приступим к отработке жалоб от населения, будем проводить точечный демонтаж», — рассказал заместитель главы округа Роман Панчишный.

Всего в течение года на территории муниципалитета планируется демонтировать более 90 нестационарных торговых павильонов, в том числе и объектов, объединенных с остановочными комплексами. На их месте в будущем установят современные остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.