В Клину строится новая спортивная школа

Члены Клинского отделения партии «Единая Россия» при участии депутата Московской областной Думы Сергея Сретинского провели сегодня, 26 ноября 2024 года мониторинг стройплощадки новой детской-юношеской спортивной школы им. М. В. Трефилова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Общая площадь трехэтажного здания — порядка 12 тыс. кв. м. По проекту на 1 этаже будет большой легкоатлетический манеж, медблок, тренерские, конференц-зал, пищеблок и сопутствующие помещения. Второй этаж займут универсальный спортзал, зал для художественной гимнастики, балкон над легкоатлетическим манежем для 40 зрителей, тренерские и раздевалки.

Прилегающая территория спортшколы будет благоустроена и озеленена.

«Объект имеет особую важность в свете поручения нашего президента Владимира Путина повысить доступность занятий спортом для детей и молодежи. На текущий момент работы сосредоточены на устройстве фундамента, который заложит прочную основу не только для здания. Процесс заливки свай идет в рамках графика, также ведутся работы по усилению грунта со стороны берега реки Сестры», — рассказал Сергей Сретинский.

Также он сообщил, что дирекцией заказчика капитального строительства Московской области согласовано предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,2 га для благоустройства территории спортшколы, на которой будет проведено озеленение и создан небольшой сквер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.