В кластере «Истра Дом» построят еще 60 индивидуальных домов

В Подмосковье возводят кластер ИЖС в городском округе Истра. Министерство жилищной политики выдало девелоперу проекта разрешение на строительство еще 60 индивидуальных жилых домов, сообщила пресс-служба министерства.

Кластер «Истра Дом» реализуют на нескольких участках общей площадью 284,7 га. Всего на территории кластера планируется возведение 2248 жилых домов общей площадью 306 тыс. кв. метров. Завершение проекта намечено на 2032 год. В рамках первой очереди к 2026 году построят 418 индивидуальных жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров. Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Новый загородный кластер обеспечит привычный уровень городского комфорта на огороженной территории с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и велодорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной, придорожным торговым центром.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, рассчитанными суммарно на 400 мест, школой для 825 учеников и поликлиникой на 108 посещений в смену. Помимо этого, здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: плейхабы для детей, коворкинг, банный комплекс, детский центр и клубный дом, в котором жители смогут встречаться и вместе проводить досуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.