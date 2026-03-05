В Каширском округе Подмосковья строят завод домокомплектов

Завод домокомплектов мощностью до 240 тыс. кв. м жилья в год возводят в Каширском городском округе. Предприятие позволит ускорить строительство жилых домов в Подмосковье и создаст 300 рабочих мест. Завершить работы планируют летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Производственный комплекс строят на территории особой экономической зоны «Кашира». Инвестиции в проект составляют 2,8 млрд рублей. Общая площадь объекта — 27,7 тыс. кв. м.

На заводе будут выпускать стеновые панели и плиты перекрытий из тяжелого и легкого бетона. Продукция предназначена для малоэтажного и среднеэтажного строительства, индивидуальных домов и инфраструктурных объектов. Использование готовых домокомплектов позволит сокращать сроки монтажа за счет сборки зданий из заранее изготовленных элементов.

Строительную готовность объекта оценивают в 75%. Сейчас рабочие монтируют производственный корпус, административно-бытовое здание, фасад и технологическое оборудование. Надзор за реализацией проекта осуществляет управление государственного строительного надзора Московской области.

В особой экономической зоне «Кашира» уже работают шесть резидентов. Их проекты ориентированы на развитие производств и создание около 1,5 тыс. рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.