В Кашире завершена треть капитального ремонта колледжа «Московия»

Капитальный ремонт колледжа «Московия» в Кашире ведется в рамках государственной программы Московской области по строительству и обновлению социальной инфраструктуры и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители завершили демонтажные и кровельные работы, приступили к отделке помещений, ремонту фасада и монтажу инженерных систем. Общая площадь здания превышает 7 тысяч квадратных метров.

В ходе ремонта специалисты обновят фасад, полностью реконструируют внутренние помещения, заменят кровлю и инженерные сети. Особое внимание уделят оснащению учебных аудиторий и лабораторий современным оборудованием и созданию комфортных условий для занятий. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.