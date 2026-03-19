В Кашире построят ФОК с ледовой ареной к весне 2027 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной продолжается в городском округе Кашира с января 2025 года. Инспекторы проводят проверку, завершить работы планируют весной 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь двухэтажного здания составит около 5 тыс. квадратных метров.

В комплексе оборудуют крытый каток для тренировок хоккеистов. Также предусмотрят сеансы свободного катания для жителей округа.

Функционально здание разделят на три блока: входную группу, ледовую арену, а также обслуживающие и административные помещения.

Сейчас на площадке ведут земляные работы и устройство несущих железобетонных конструкций. Ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует весной 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.