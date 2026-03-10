В Кашире начали заливать фундамент ледовой арены

сегодня в 17:15

Строители приступили к устройству фундаментной плиты физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Парковой в Кашире. На площадке задействованы 36 рабочих и 7 единиц техники, общая готовность объекта составляет 6,7%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На улице Парковой продолжается строительство двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Сейчас ведутся монолитные работы и армирование фундаментной плиты, а также прокладка ливневой канализации.

Объект возводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Площадь здания превысит 5 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены блок входной группы, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинские.

На прилегающей территории обустроят подъездные пути и тротуары, создадут зоны отдыха, высадят деревья и кустарники. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2026 года. Посещать ФОК смогут более 300 человек в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.