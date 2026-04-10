сегодня в 18:34

В Кашире капремонт школы №7 завершили более чем на треть

Капитальный ремонт средней школы №7 на улице Центральной в Кашире выполнен более чем на 33%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании средней школы №7 по адресу: улица Центральная, 17 в городском округе Кашира. Строительная готовность объекта уже превысила 33%. На площадке задействованы 70 рабочих и две единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.