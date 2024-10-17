сегодня в 18:43

В Истре определен подрядчик для проведения капремонта лицея

Капитальный ремонт здания лицея городского округа Истра, расположенного по адресу: ул. Босова, 17а, проведет компания «СтройРеставрация». Об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

В скором времени подрядчик выйдет на объект.

Общая площадь здания — 6,5 тысяч квадратных метров. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капремонту школ.

По проекту капремонта в здании планируется про ведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие лицея после ремонта запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.