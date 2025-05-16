В Истре объявлен конкурс на ремонт здания больницы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту здания ГБУЗ МО «Истринская клиническая больница» в городе Дедовск муниципального округа Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Истринская клиническая больница». В рамках проведения закупки планируется отремонтировать здание, расположенное по адресу: Московская область, м. о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 5, корп. 11.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.