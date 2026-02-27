В Истре достраивают хостел на 878 мест для парка «Ориентир – Запад»

Хостел для работников индустриального парка «Ориентир – Запад» в Истринском округе готов на 98% и планируется к вводу в марте 2026 года. Объект строят по региональному стандарту размещения персонала крупных логистических комплексов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Хостел возводят для сотрудников предприятий индустриального парка, которым необходимо жилье рядом с местом работы. Проект на 878 мест реализует компания «ОРИЕНТИР СБЛ». По региональному стандарту общежитиями должны быть обеспечены до 70% работников складов площадью более 30 тыс. квадратных метров.

В здании предусмотрены жилые комнаты, общие кухни, санитарные зоны, кладовые для инвентаря, камеры хранения личных вещей и бельевые. Такой набор помещений соответствует требованиям к условиям длительного проживания и бытовому обслуживанию персонала.

Объект будет находиться под круглосуточной охраной, для жильцов введут пропускную систему. На первом этаже разместят помещения управляющей компании. Строительство ведется под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.