В индустриальном парке «PNK парк Домодедово-2» построят универсальный корпус

сегодня в 16:56

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства нового универсального здания, которое возводят на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово-2» в деревне Кучино, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стройготовность объекта превысила 25%. Общая площадь будущего одноэтажного корпуса превысит 10 тыс. кв. метров.

В настоящее время строители завершили все необходимые земляные работы, а также возведение надземной части здания с встроенными технологическими помещениями и несущих вертикальных конструкций. В активной фазе — работы по обратной засыпке фундаментов, монтаж профнастила и окраска металлоконструкций.

Корпус будет выполнен единым объемом с делением на 1 пожарный отсек. Вокруг обустроят удобные подъезды для легковых и грузовых автомобилей. Все фасады решат в единой стилистике классических образцов промышленной и конструктивистской архитектуры.

Здание будет предназначено для сортировки, упаковки и хранения изделий и товаров различного назначения. Предполагаемая дата окончания строительства — август этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.