В Химках построят новый производственно-складской комплекс для мясных изделий

Компания «Деликатес Дичь» анонсировала реализацию нового инвестпроекта — строительство производственно-складского комплекса для изготовления мясных изделий и деликатесов в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Проект предполагает производство и хранение широкого ассортимента готовой продукции, включая сушеное мясо, тушеные и колбасные изделия из почти 200 видов дичи. Для этого будет использован земельный участок общей площадью 2 га, на котором разместится производственно-складской комплекс и строение общей площадью более 16 100 кв. метров», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Привлечение инвестиций в размере более 800 млн рублей позволит создать более 200 новых рабочих мест.

В настоящее время инвестором получено разрешение на строительство объекта, что является важным шагом в реализации данного проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.