В Электростали проходит капитальный ремонт детской поликлиники

В детской поликлинике Электростали, расположенной по адресу: проспект Ленина, д. 10, проходит капитальный ремонт. Сейчас строительная бригада демонтирует перегородки и снимает старое покрытие со стен. Также специалисты занимаются обновлением систем водоснабжения, отопления, канализации и электросетей, заменой окон. На территории поликлиники осуществляется вывоз строительного мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы понимаем, насколько значимым является создание комфортных условий для наших маленьких пациентов и их родителей. Этот ремонт не только улучшит инфраструктуру, но и даст возможность нашим сотрудникам работать в более современных и безопасных условиях», — отметила главный врач Электростальской больницы Елена Тихонова.

На время капитального ремонта медицинское обслуживание детей проводится в медучреждении по адресу: ул. Журавлева, д. 9. Родители могут записать детей к врачам через колл-центр по номеру 122, на портале госуслуг Подмосковья или в инфомате в поликлинике.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.