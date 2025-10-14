сегодня в 18:05

В Егорьевске в 2026 году откроется стадион «Мещера» на 1200 посетителей

В Егорьевске в следующем году откроютстадион «Мещера» вместимостью в 1200 посетителей. Общая площадь спортивных сооружений стадиона, расположенных под открытым небом, превышает 15,5 тыс. кв. м. На капремонт «Мещеры» в рамках Народной программы «Единой России» и областной программы выделено 684 млн рублей, сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Максим Коркин.

«В ходе капитального ремонта на городском стадионе будет обустроено новое футбольное поле с подогревом, отремонтирован административный блок, заменены инженерные коммуникации. Также обустроят мини-футбольное поле, многофункциональную игровую площадку, зону для катка», — рассказал Максим Коркин.

В свою очередь, председатель Совета депутатов округа, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров отметил, что общая строительная готовность стадиона составляет порядка 46%.

«Вскоре начнутся работы по возведению котельной, которая будет обеспечивать подогрев футбольного поля и тепло в строениях, расположенных на территории стадиона. Ожидаем, что в апреле 2026 года работы по капремонту будут завершены», — добавил Михаил Лавров.

Как ранее отмечал секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году в Московской области в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.