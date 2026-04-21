В Дзержинском Люберец заменят 86 окон в подъездах до 31 июля

Замена оконных блоков продолжается в подъездах многоквартирных домов Дзержинского городского округа Люберцы. В этом году обновят 86 окон в 11 МКД, работы планируют завершить до 31 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время подрядчик ведет работы в 19 подъездах. Специалисты демонтируют старые конструкции и устанавливают современные стеклопакеты в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Работы выполняются в течение одного дня, чтобы избежать охлаждения помещения и соблюсти меры безопасности при открытых оконных проемах», — рассказала представитель подрядной организации Евгения Петрашкевич.

После высыхания монтажной пены рабочие проводят шпаклевку, штукатурку и покраску оконных откосов.

На сегодняшний день окна уже заменили в домах на улицах Дзержинская, Спортивная, Лермонтова и Томилинская. Далее работы продолжатся в доме на улице Академика Жукова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.