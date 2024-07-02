В Госдуме предупредили о реальных сроках после слишком дешевой продажи жилья

Чаплин: продавца квартиры могут привлечь по статье УК за уклонение от налогов

Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что при продаже квартиры по слишком дешевому ценнику россиянину может грозить уголовная ответственность. Законодатель пояснил, что в таких ситуациях продавца жилплощади могут привлечь за уклонение от уплаты налогов, сообщает NEWS.ru .

По словам Чаплина, человек, продающий квартиру ниже средней цены по рынку, может надеяться «уменьшить налоговые обязательства».

«Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры», — сказал Чаплин.

По словам парламентария, если указанный факт заметит налоговая, то продавец жилья может оказаться под уголовным преследованием как уклоняющийся от уплаты налогов. Кроме того, проверкам от ФНС могут подвергнуться обе стороны сделки — и продавец жилища, и покупатель.