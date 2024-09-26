В Дубне построят новую детскую поликлинику

В государственную программу Московской области включили строительство детской поликлиники в составе ГБУЗ МО «Дубненская больница». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Поликлиника вошла в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Специалисты уже завершили проработку земельного участка на пересечении улиц Вернова и Энтузиастов. Сейчас готовят конкурсную документацию, чтобы определить подрядчика.

В новой детской поликлинике разместятся педиатрическое отделение, кабинеты приема узкопрофильных специалистов, лаборатория, отделение профилактики и восстановительного лечения. Рядом с поликлиникой оборудуют парковку и места для отдыха.

Новое учреждение планируют открыть в 2027 году.

Поликлиника просто жизненно необходима, в настоящее время большинство специалистов принимают в поликлинике на улице Карла Маркса, на левом берегу реки Волга. Добираться в эту часть города крайне неудобно, а в час пик достаточно затратно по времени.

Новая поликлиника будет располагаться в центральной части правобережной части Дубны. Глава городского округа Дубна Максим Андреевич Тихомиров не раз встречался с жителями этого района вместе в главным врачом ГБУЗ МО «Дубненская больница» Игорем Викторовичем Давроновым. Часть жителей просили построить новое современное здание, некоторые жители предлагали разместить новую детскую больницу в старом здании детской поликлиники на улице Вавилова, однако это помещение находится в собственности ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России и в планах его реконструкция и размещение в нем неврологического центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.