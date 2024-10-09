В Домодедове построят туристический комплекс «Гольф-курорт «Шишкино»

Мособлархитектура одобрила облик комплексного туристического объекта — «Гольф-курорт «Шишкино» в деревне Шишкино городского округа Домодедово. Объект будет находиться около трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уникальность проекта заключается в том, что он объединит в себе сразу несколько направлений для занятий спортом, отдыха и оздоровления. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2027 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 350 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По проекту в составе нового гольф-курорта запроектировано 24-х луночное гольф-поле, клубный дом, академия гольфа, акватермальный комплекс, гостиница категории 5 звезд с медицинско-оздоровительным центром, а также малоэтажные гостиничные корпуса.

«В основе архитектурной композиции комплекса лежит идея единения с природой. Одной из доминант территории гольф-курорта является протяженный белоснежный объем гостиничного-оздоровительного комплекса с выразительным силуэтом. Бионическая форма здания повторяет сложный рельеф гольф-полей. Объекты спортивной и развлекательной инфраструктуры решены в стиле современных шале, выполненных из природных материалов — дерева и натурального камня», — сказал главный архитектор Московской области Александр Кузьмин.

Горизонтальные линии ленточного остекления гостиничного-оздоровительного комплекса углублены относительно основной плоскости, образуя балконы и создавая выразительный светотеневой эффект. Для облицовки наружных стен выбраны стеклофибробетон и керамогранит. Медицинско-оздоровительный центр разместится на нижних уровнях правого крыла здания, первый и второй этаж с левой стороны займут конференц-зал, помещения ресторана, административные и технические помещения. На верхних этажах запроектировано 103 номера для проживания 233 человек.

Планируемое к реализации здание академии гольфа — одноэтажное, дугообразное в плане. Функционально основной объем разделен на три планировочных зоны: в центральной части запроектированы вестибюль с зоной ресепшен, магазин, кафе с выходом на крытую террасу. С левой стороны разместятся административные, бытовые помещения, а также 8 крытых площадок для игры в гольф. В правой части — помещения для занятия фитнесом, студии для индивидуальных занятий с тренером, детская зона, раздевалки для посетителей. Одновременно проходить обучение гольфу на территории смогут до 49 человек.

Клубный дом, размещаемый на территории, по проекту имеет вытянутую прямоугольную форму в плане с одним скругленным фасадом. Центральный вход организован с уровня второго этажа, подъезд автомобилей осуществляется по рампе, предусмотрен отдельный пандус для гольф-каров. В трехэтажном здании разместятся просторный вестибюль с гардеробной, ресторан с обеденным залом на 150 человек, спорт-бар, зона симуляторов игры в гольф, раздевальные, гараж для гольф-каров и другое.

Еще один объект — здание акватермального комплекса представляет собой объект неправильной подковообразной формы в плане, рассчитанный на единовременное пребывание 150 человек. В одноэтажном пространстве разместятся: фойе с гардеробной, блок раздевалок с душевыми, крытая акватермальная зона с детским и взрослым бассейнами, саунами, банями, процедурным и оздоровительным кабинетом, баром, открытыми террасами, а также тренажерным залом, детской игровой комнатой, помещениями для медицинского и обслуживающего персонала и др.

Также по проекту на территории появятся 5 типов малоэтажных гостиничных корпусов, гостиница для персонала, здания КПП.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству будет выполнено озеленение, организованы искусственные и обустроен естественный водоем, созданы плоскостные автостоянки, детские и взрослые спортивные площадки, зоны отдыха, а также летнее кафе.

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