В Домодедове поставили на кадастр дом в ЖК «Домодедово парк»

Многоквартирный дом в ЖК «Домодедово парк» в городском округе Домодедово поставили на кадастровый учет. Дольщики получили возможность оформить право собственности и воспользоваться социальными услугами, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом расположен по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, ул. Творчества, д. 11. Ему присвоен кадастровый номер 50:28:0050105:9661. Постановка на учет стала возможной благодаря совместной работе министерства жилищной политики региона и управления Росреестра по Московской области.

Общая площадь здания превышает 21,4 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 464 квартиры различной планировки. Для жителей обустроены три детские и три спортивные площадки, велосипедные дорожки, гостевые парковки, пандусы и понижающие площадки для маломобильных граждан.

ЖК «Домодедово парк» — семейный квартал на берегу реки Пахра. На территории уже работают три детских сада и два корпуса школы на 1100 мест, открыты магазины, аптеки, кафе и другие объекты инфраструктуры. В планах — строительство поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгового центра и прогулочной набережной.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.